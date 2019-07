Pro

von Birgit Riegler

Du liegst am Strand, nippst am Cocktail, schaust aufs Meer. Und könntest nicht weiter weg sein von Alltag und Großraumbüro. Aber im Hinterkopf hat sich dieses Symbol festgebissen – wie eine Zecke. Ein kleiner roter Kreis mit ständig wachsender Zahl: ungelesene E-Mails! Also kurz aufs Handy schauen, vielleicht ist etwas Wichtiges dabei. Spam, Newsletter, jemand regt sich über Schimmel im Kühlschrank auf. Nichts Wichtiges. Du nimmst dir vor, die E-Mails den Rest des Urlaubs zu ignorieren. Schaust aufs Meer, nippst am Cocktail.

Derweil wächst die Zecke und hält dir jetzt eine vierstellige Zahl entgegen. Noch einmal kurz schauen. Wieder nichts Wichtiges. Du ersäufst die Zecke in Meerwasser und Cocktails, stellst sie für ein paar Stunden ruhig. Bis sie am Abend wieder hervorkraxelt und dir zuflüstert: "Einmal noch vor dem Schlafengehen!" Also liegst du im Hotelbett, nippst am Mineralwasser und schaust aufs Handy. Nichts Wichtiges. Wie beruhigend, so kann man gut schlafen.