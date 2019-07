Zwei Minister innerhalb einer Woche zurückgetreten – Premier Plenkovic hatte Umbildung in Aussicht gestellt – Mehrere Ablösekandidaten

Zagreb – Die kroatische Regierung hat innerhalb einer Woche zwei Minister verloren. Vergangene Woche nahm der Verwaltungsminister Lovro Kuscevic den Hut, am gestrigen Montag folgte der für das Staatsvermögen zuständige Minister Goran Maric. Beiden wurden laut Medien mehrere Immobilienaffären angelastet. Zuvor hatte Premier Andrej Plenkovic eine Regierungsumbildung angekündigt.

Plenkovic muss bereits Außenministerin Marija Pejcinovic Buric ersetzen, die kürzlich zur Generalsekretärin des Europarates gewählt worden war. Nachdem Verwaltungsminister Kuscevic unter der Last von Affären den Hut genommen hatte, stellte der Regierungschef eine Regierungsumbildung in Aussicht. Details nannte er nicht, doch war in Medienberichten von bis zu fünf Neubesetzungen die Rede.

Kontrolle verloren

Der Rücktritt des Ministers für das Staatsvermögen könnte die Pläne nun verändert haben. Der Rückzug kam überraschend, obwohl Maric als Ablösekandidat gehandelt wurde. Plenkovic ließ zwar mitteilen, dass der Rücktritt abgesprochen gewesen sei. Die Art und Weise des Rückzugs ließ Politikexperten und Kommentatoren jedoch an dieser Version zweifeln.

Bisher haben nämlich alle Minister – auch Kuscevic – ihren Rücktritt in Anwesenheit des Premiers verkündet. Maric äußerte sich hingegen allein, am Ende einer Pressekonferenz zu einem anderen Thema. Die Medien spekulieren nun, wie und wann die geplante Regierungsumbildung zustande kommen wird. "Das zeigt uns, dass der Premier die Umbildung seiner eigenen Regierung nicht unter Kontrolle hat", schrieb das Nachrichtenportal Telegram.hr.

Weitere Ablösekandidaten sind Spekulation zufolge die Ministerin für Regionalentwicklung und EU-Fonds, Gabrijela Zalac, Agrarminister Tomislav Tolusic, Gesundheitsminister Milan Kujundzic und Arbeitsminister Marko Pavic. Diese Minister möchte auch die Opposition ausgewechselt sehen und bereitete bereits entsprechende Misstrauensanträge vor. Im Parlament einreichen will man sie aber erst, nachdem es Klarheit über die Regierungsumbildung gibt. Während Zalac und Tolusic wegen einer Affäre rund um ihr Vermögen gehen sollten, ist die Opposition mit Kujundzic und Pavic wegen ihrer Arbeit unzufrieden. (APA, 16.7.2019)