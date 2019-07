Shake it Baby: Geht es noch trüber? Wahrscheinlich nicht. Foto: Hersteller

Zur Erinnerung: Der Zwicklhahn am Lagertank oder Lagerfass dient dazu, das Bier nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch zu prüfen. Möglichst klar sollte es sein, als man im 19. Jahrhundert die Zwicklprobe eingeführt hat; damals gab es noch keine Bierfiltration, man wartete einfach ab, bis sich Hefe- und Eiweißtrübstoffe abgesetzt hatten.

Erst in den letzten 35 Jahren hat sich bei Lagerbieren der Begriff "Zwickl" für unfiltrierte, oft auch willkürlich trüb gemachte Biere eingebürgert. Und von der US-Ostküste kam der Begriff des "New England IPA" für extrem trübe IPAs. Bei dem Milkshake IPA von Next Level fragt man sich: Geht es noch trüber? Wahrscheinlich nicht. Das Bier wirkt sehr hellgelb mit feinsten weißen Partikeln – den Namen "Shake it Baby" darf man vor dem Öffnen ruhig ernst nehmen, sonst bleibt ein Depot in der Flasche.

Der Schaum ist reinweiß und duftet nach Grapefruit und Orangenschale, der Trunk ist aufgrund der Fruchtigkeit erfrischend, das Mundgefühl aber cremig mit leichter Süße (tatsächlich ist unvergärbarer Milchzucker im Rezept). Die Hopfen (Amarillo, Vic Secret und Mosaic) geben viel Fruchtigkeit, aber nur wenig Bittere (22 IBU). (Conrad Seidl, RONDO, 23.7.2019)