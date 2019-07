Die Verbesserungen des Snapdragon 855 Plus liegen vor allem bei der Grafik-Performance. Grafik: Qualcomm

Qualcomm verpasst seinem aktuellen Top-Chips ein Update: Der Snapdragon 855 Plus soll dank höherer Taktraten einen weiteren Geschwindigkeitsschub bringen.

Details

Zu diesem Zweck wird zunächst einmal die maximale Taktfrequenz des Prozessors erhöht: Der flotteste Kern läuft nun mit 2,96 statt wie bisher 2,84 GHz. Ein wirklich merkbarer Performanceunterschied wird daraus aber wohl kaum resultierten. Zumal auch die restlichen sieben Kerne im Vergleich zum regulären Snapdragon 855 unverändert bleiben. Spannender sind da schon die Änderungen an der Grafikeinheit: Diese ist nämlich nun mit 670 statt 585 MHz getaktet. Das verspricht einen Performance-Zuwachs von rund 15 Prozent.

Damit wird dann auch die Zielgruppe für den neuen Chip klar: Qualcomm visiert vor allem bessere Performance für Gaming sowie Virtual und Augmented Reality Aufgaben an. Der erste Hersteller, der den neuen Chip übernimmt soll übrigens ASUS sein, dessen ROG Phone II mit einem Snapdragon 855 Plus ausgestattet wird. Einen Zeitrahmen für eine Veröffentlichung nennt das Unternehmen aber noch nicht.

Kein 5G

Etwas enttäuschend ist aber ein anderer Punkt des Snapdragon 855 Plus: Die Hoffnungen auf einen ersten Chip mit integriertem 5G-Modem erfüllen sich damit nämlich einmal mehr nicht. Hersteller die 5G-Support haben wollen, müssen dafür das Snapdragon X50 Modem zusätzlich verbauen – was natürlich den Stromverbrauch erhöht. Integriert ist beim Snapdragon 855 Plus hingegen das LTE-Modem Snapdragon X24. (apo, 16.7.2019)