Normalerweise wird Rhizostoma pulmo allenfalls halb so groß. Das nun im Ärmelkanal beobachtete Tier hatte die Ausmaße eines erwachsenen Menschen

London – Schon durchschnittlich große Lungenquallen (Rhizostoma pulmo) bieten mit ihren annähernd einen Meter durchmessenden Schirmen einen beeindruckenden Anblick. Doch jenes Individuum, das die Biologin Lizzie Daly und der Kameramann Dan Abbott kürzlich vor der Küste von Falmouth in der englischen Grafschaft Cornwall beobachten konnten, überbietet alles, was man bisher von dieser Spezies kennt: Das gewaltige Exemplar war praktisch so groß wie ein erwachsener Mensch.

Video: Das selten große Exemplar einer Lungenquallen kam den Forschern vor der Küste von Cornwall vor die Linse. BBC News

"Unglaubliches Gefühl"

Abbott fing das gigantische Tier mit seiner Kamera ein und verbreitete die Bilder nun in den sozialen Medien. Lungenquallen sind für Menschen ungefährlich, erklärt Daly. "Das Gefühl, eine Qualle dieser Größe zu sehen, war unglaublich", sagte die 25 Jahre alte Biologin. "Keiner von uns hatte so eine Große jemals gesehen, und es war eine eindrückliche und wunderschöne Erfahrung, ihren Lebensraum für einige Momente zu teilen."

Die Wissenschafterin und der Kameramann waren für die Spendenkampagne "Wild Ocean Week" zum Schutz der Meere im Ärmelkanal unterwegs. Bei ihrer siebentägigen Reise entlang der britischen Küsten hätten sie auch zahlreiche Robben, Wale und Delfine gesehen, berichteten die beiden Experten. (red, 16.7.2019)