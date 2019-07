Foto: sum

Neue Anbieter sorgen für mehr Wettbewerb – dies zeigt derzeit der heimische Mobilfunkmarkt. Nachdem der Hot unlimitiertes Breitband-Internet an den Start brachte, zogen andere Diskonter nach. Nach Yesss und dem Newcomer Lidl-Connect, bietet nun auch Spusu einen unlimitierten Datentarif an: Für 19,90 Euro pro Monat bekommen Kunden bis zu 30 Mbit/s. Bisher hatte der Billiganbieter, der das Netz von "3" nutzt, keinen Flat-Tarif im Angebot.

5G von Spusu

In Österreich hat sich Spusu als Billiganbieter einen Namen gemacht. Nach eigenen Angaben konnte das Unternehmen so bereits 200.000 Sim-Karten im Umlauf bringen. Für Schlagzeilen sorgte das Unternehmen Anfang, da es auch Frequenzen für 5G-Mobilfunk erwarb und ankündigte, neben A1, T-Mobile und "3", ein eigenes Netz aufzubauen.

Mobiles Internet

Mobiles Internet kommt in Österreich vielerorts zum Einsatz, da es für viele Nutzer die einzige Möglichkeit ist, halbwegs schnelles Internet zu nutzen. Dementsprechend ist der Markt wild umkämpft. Besonders der Netzbetreiber "3" konnte sich in den vergangenen Jahren einen großen Kundenstamm gewinnen. Auf diesen schielen auch die anderen Anbieter. Um diese abzuwehren, hat der Handynetzbetreiber mit "Lidl-Connect" eine neue Diskontmarke gestartet. Er bietet 30 Mbit/s um 19,50 Euro an. Ob Lidl-Connect ein Erfolg wird, ist allerdings keine ausgemachte Sache, da der Markt für Diskonter umkämpft ist. Als Platzhirsch konnte sich Hot etablieren. (red, 16.7. 2019)