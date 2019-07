Abendrot, Gewitterwolken, Wiesenblumen, Felder, Berge und Seen finden sich auf den Sommerfotos der STANDARD-Community. Die heißen Sommertage verbringt man gerne in der Natur, und so manches Motiv will fotografisch festgehalten werden. Die STANDARD-Community zeigt ihre schönsten Sommerfotos!

Das Foto ist in Zeiselmauer nahe St. Andrä/Wördern bei der Geburtstagsfeier von Christoph Buchmanns Tochter entstanden.

Foto: Christoph Buchmann Das herannahende Sommergewitter über St. Gilgen fotografierte Romana Hollinsky. Foto: Romana Hollinsky Im Calimani-Nationalpark in Siebenbürgen entstand dieses Bild von Bela Benkö. Er erzählt: "Die Schutzhütte befindet sich auf circa 1.700 Meter Höhe und ist von Almen und Wäldern umgeben. Schafherden streifen herum und bekommen täglich Besuch von Wölfen und Bären." Foto: Bela Benkö "Mein Sommer ist ein Bergsommer – im Bild der Monte Caucaso in Ligurien", so Markus Gahleitner über sein Foto. Foto: Markus Gahleitner Christian Huschka hat dieses Foto aufgenommen und zeigt das berauschende Blau von Hortensien. Foto: Christian Huschka Das Foto einer Kiefer, die markant an einer Weggabelung schon über längere Zeit steht, stammt auch von Christian Huschka. Foto: Christian Huschka Dieses Bild stammt von einen Ausflug zum Höllenfall im Waldviertel. Foto: Christian Huschka Victoria Knova hat das Foto bei der Mündung der Traun in den Traunsee aufgenommen. Dahinter sieht man den Traunstein, genauer, die schlafende Griechin von der Seite. Foto: Victoria Knova Am Treppelweg hat Herta Grabmayer ihr persönliches Sommerfoto aufgenommen. Foto: Herta Grabmayer Von Erika Kolp stammt dieses sommerliche Motiv mit einer Libelle in der Wiese. Foto: Erika Kolp Kurz vor dem Gewitter hat Helmut Liedringer dieses Foto am Haschendorfer See geschossen. Foto: Helmut Liedringer Im Juni hat Michael Holzermayr diese Fotos aufgenommen. Foto: Michael Holzermayr Sie stammen aus St. Jakob in Defereggen, Ortsteil Maria Hilf. (22.7.2019) Userfotos Verschwundene Orte im Stadtbild: Ihre Fotos

Userfotos: Die ersten Frühlingsboten Foto: Michael Holzermayr