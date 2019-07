"Zombie Army 4: Dead War" erscheint exklusiv im Epic Store. Dies hat laut dem Studiochef auch einen einzigen Grund: Geld. Foto: Rebellion

Mit Exklusivdeals will Epic Games mit dem Epic Games Store Steam den Rang ablaufen. Viele Spieler sehen diese Herangehensweise allerdings kritisch und wollen gar auf den Kauf eines Spiels verzichten, wenn dieses vorrübergehend einzig im Epic Store zu haben ist. Ein Entwickler hat nun verraten, wieso Spielehersteller wohl den Deal annehmen. So soll Epic Games im Konkurrenzkampf mit Steam "unheimlich viel Geld in die Hand nehmen".

Plötzlicher Wandel

Gewissermaßen aus dem Nähkästchen geplaudert hat Jason Kingsley, der Chef des 300-Mann-Spielestudios Rebellion, das aktuell an Zombie Army 4: Dead War arbeitet. Das Spiel erscheint 2020 exklusiv im Epic Games Store. Zuvor wurde solch ein Deal strikt abgelehnt – vorausgesetzt es gibt keinen "verdammt guten Grund" dafür. Kingsley sagte aber offen, dass genannter Grund Geld für das Spielestudio sei.

"Ziemlich beeindruckt von den Summen"

Bei Epic Games sprach sich das Interesse wohl herum, also kontaktierte der US-Konzern kurzerhand das britische Studio. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass Epic uns etwas anbieten würde, weil sie sich normalerweise für die großen Games interessieren. Ich war ziemlich beeindruckt von den Summen, die sie angeboten haben. Als Indie-Entwickler musst du solche Chancen ergreifen. Wenn dir sowas angeboten wird, dann teilst du das Risiko und auch den Lohn", verriet Kingsley ferner.

Immer wieder Exklusiv-Deals

Kürzlich konnte Epic Games auch Shenmue 3, Outer Wilds und Ghost Recon: Breakpoint für den Epic Games Store gewinnen. Auch Borderlands 3 wird zeitexklusiv dort angeboten. Möglich gemacht werden die Deals unter anderem durch das Battle-Royale-Spiel Fortnite, das Milliarden in die Kassen der Firma spült. Zudem investiert auch der chinesische Games-Riese Tencent kräftig in Epic Games. (red, 16.7.2019)