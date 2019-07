Die Tipico Bundesliga startet am 26. Juli in die Saison 2019/20. Schon am Dienstag kommen die zwöf Trainer und Kapitäne der Klubs bei der Saisonauftakt-Pressekonferenz in Wien zusammen, um ihre Einschätzungen und Prognosen zur neuen Saison abzugeben.

Wer hat sich am besten verstärkt? Wer nimmt den Titel in Angriff, und was erwarten sich die Trainer und Kapitäne von der neuen Saison? Antworten auf diese Fragen bekommen Sie heute ab 17 Uhr bei der Pressekonferenz der Tipico Bundesliga, die hier im Livestream übertragen wird. (red, 16.7.2019)