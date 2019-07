Außerdem die Eröffnung der Bregenzer Festspiele, Pirates of the Carribean 3 und Venedigs Überleben im Massentourismus

Der an Muskeldystrophie leidende Sven (Samuel Koch) ist ans Bett gefesselt. "Draußen in meinem Kopf" erzählt vom Erwachen einer Freundschaft – Arte, 21.55 Uhr. Foto: ZDF/Thomas Kost/Juna Film

10.15 LIVEÜBERTRAGUNG

Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2019 Nicht nur Don Quichotte und Rigoletto: Nach einem Überblick über das heurige Programm soll auch die Liveübertragung der feierlichen Eröffnung der Bregenzer Festspiele Lust auf die anstehende Saison machen. Bis 12.00, 3sat

18.30 MAGAZIN

Konkret: Bienen-Killer-Insektizide – das Urteil Im Frühjahr 2017 gab es in Kärnten ein dramatisches Bienensterben mit großem wirtschaftlichen Schaden. Ein Obstbauer soll hochgiftige Insektizide gespitzt haben. Jetzt gibt es dazu ein Urteil. Bis 18.47, ORF 2

20.15 KRIMISOMMER

Dampfnudelblues: Ein Eberhoferkrimi (D 2013, Ed Herzog) "Stirb, du Sau" steht mit Farbe geschrieben an der Hauswand von Direktor Höpfl (Robert Palfrader). Kurz darauf liegt er tot auf den Bahngleisen, und mit der Ruhe des Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) ist es vorbei. Es überwiegt bayerischer Humor der trockenen Sorte. Bis 21.40, 3sat

Trailer zu "Dampfnudelblues". Constantin Film

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Der Mond – unser Tor ins All Seit jeher fungiert der Mond als Projektionsfläche für allerlei Sehnsüchte. Auch der Traum von einer Mondbasis als Sprungbrett für den ersten Flug eines Menschen zum Mars ist keineswegs ausgeträumt. Bis 21.10, Servus TV

20.15 PIRATENSPASS

Pirates of the Carribean 3 – Am Ende der Welt (Pirates of the Carribean: At World's End, USA 2007, Gore Verbinski) Ladies and gentlemen, a Rolling Stone! Niemand anderer als Johnny Depps originale Inspiration für seine Rolle als Pirat Captain Jack Sparrow, nämlich der Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards, gibt sich im dritten Teil der Pirates of the Carribean-Reihe die Ehre. Bis 22.50, ORF 1

Johnny Depp und Keith Richards in "Pirates of the Carribean 3". discover7films

21.55 KAMMERSPIEL

Draußen in meinem Kopf (D 2018, Eibe Maleen Krebs) Die Geschichte einer zaghaften Freundschaft erzählt die Hamburger Filmemacherin Eibe Maleen Krebs: Christoph beginnt sein Freiwilliges Soziales Jahr als persönlicher Betreuer des 28-jährigen Sven. Den an Muskeldystrophie leidenden jungen Mann spielt Samuel Koch, der 2010 in der Sendung Wetten dass..? verunglückte und mittlerweile ein Schauspielstudium abgeschlossen hat. Bis 23.30, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Venedig – Überleben im Massentourismus Venedig wird zunehmend zu einer Art Vergnügungspark für Tagesgäste. Rund 1000 Venezianer verlassen jährlich ihre Stadt. Der junge Sebastian Fagarazzi kämpft indessen für eine Zukunft seines Heimatortes. Auch die Jugendlichen von "Generazione Noventa" (Generation 90) wollen sich nicht vertreiben lassen. Um eines jener Kreuzfahrtschiffe, die viele Venezianer empören, geht es im Anschluss um 23.00 unter dem Titel MSC Seaside – Ferienstadt auf dem Wasser im Weltjournal+. Bis 23.45, ORF 2