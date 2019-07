Steven Gätjen sagt "Sorry für alles". Foto: zdf

Köln – Für die neue ZDF-Show "Sorry für alles" wurde das Leben zweier Menschen ohne ihr Wissen 30 Tage lang manipuliert. Jetzt spielen sie, für sie völlig überraschend, in ihrer eigenen Quizshow. Steven Gätjen führt am Mittwoch, 7. August 2019, 20.15 Uhr, durch die Sendung.

Die Kandidaten erleben einen Monat lang kuriose und außergewöhnliche Situationen in ihrem Alltag. "Sie bewegen sich in ihrer eigenen "Truman-Show" und ahnen nichts davon. Bis zu dem Moment, in dem sie sich überraschend in einem Fernsehstudio wiederfinden. Dort erhalten sie die Gelegenheit, anhand ihrer Erinnerungen, ihres Wissens und ihrer Intuition im Quiz ihres Lebens um tolle Wunschpreise zu spielen", beschreibt das ZDF das Format. Im Studio treffen sie dann auf Freunde, Familienmitglieder und auch auf Promis, die dabei mitgeholfen haben, das Leben der Kandidaten auf den Kopf zu stellen.

Die zweite Ausgabe von "Sorry für alles" zeigt das ZDF in der darauffolgenden Woche, am Mittwoch, 14. August 2019, um 20.15 Uhr. (red, 16.7.2019)