Die Joycon-Controller der Nintendo Switch haben offenbar mit einem Problem zu kämpfen, das viele User betrifft. Nintendo hat sich bislang nicht öffentlich dazu geäußert. Foto: Dbrand

Nintendos Hybridkonsole Switch hat offenbar mit einem Problem zu kämpfen, das immer mehr User plagt. Im Netz wurde das Phänomen bereits "Joy-Con Drift" getauft. Dabei handelt es sich um ein Problem mit dem Joystick der Konsole: Auch wenn dieser nicht betätigt wird, löst die Switch ein Bewegungssignal aus. Nintendo bietet in diesem Fall eine Reparatur an, allerdings geht dies vielen Usern nicht weit genug.

Von acht Joycons nur zwei nicht betroffen

Im Subreddit zu der Konsole fand sich kürzlich ein Posting, in dem der Hersteller dazu aufgefordert wird, endlich etwas zu unternehmen. Der Eintrag erhielt mehr als 27.000 Upvotes. In den Kommentaren finden sich auch etliche User, die das Problem bestätigen. "Ich habe acht Joycons, und nur zwei davon sind nicht betroffen. Ich habe letztlich den Pro-Controller gekauft", schreibt ein Nutzer etwa. Weitere User bestätigen das Phänomen und berichten davon, dass der Designfehler schleichend schlimmer wird.

Abnutzungserscheinungen führen zu Problem

Bereits im April hat ein User den Controller auseinandergenommen, um den Übeltäter zu eruieren. Offenbar ist das Problem auf Abnutzungserscheinungen zurückzuführen, die nach einer Weile bei den Joycons aufgrund der Konstruktion auftreten. Diese führen möglicherweise dazu, dass Bewegungen ausgelöst werden, die eigentlich nicht da sein sollten. Allerdings ist dies alles nur Spekulation, da sich Nintendo noch nicht öffentlich zu der Problematik geäußert hat.

Nintendo Life

Austausch des Joysticks ist schnell erledigt

Möchte man seine Konsole nicht unbedingt einschicken, kann man die Beseitigung mittlerweile selber in die Hand nehmen und den Joystick austauschen. Auf Youtube finden sich bereits einige Tutorials, die einem eine genaue Anleitung zur Fehlerbehebung bieten. Der Austausch des Joysticks dürfte nicht länger als 30 Minuten in Anspruch nehmen. Eine STANDARD-Anfrage an Nintendo Österreich wurde bereits verschickt, was betroffene User konkret unternehmen können, wenn diese nicht selber Hand anlegen wollen.

WIRSPIELEN

Keine Änderungen beim Controller bei neuer Version

Die Nintendo Switch wurde am 3. März 2017 veröffentlicht. Kürzlich hat Nintendo die Switch Lite angekündigt – eine günstigere Variante der Hybridkonsole ohne Anschlussmöglichkeit für den Fernseher. Auch die originale Version soll bald ein paar Veränderungen bekommen. Offenbar will der Hersteller einen neuen Prozessor und Flash-Speicher verbauen. Von Änderungen beim Controller ist in der Anfrage bei der US-Telekombehörde FCC keine Rede. (dk, 17.7.2019)