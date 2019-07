Tatütata, das Feuer ist da. Foto: Throwflame/Screenshot

Wer feuerspeiende Drachen vermisst, ist bei "Throwflame" goldrichtig. Denn das Unternehmen hat nun eine Flammenwerfer-Erweiterung für Drohnen gebaut, wie "The Verge" berichtet. Für stolze 1.499 US-Dollar ist "TF-19 WASP" erhältlich. Mit dem eine Gallone fassenden Tank (3,8 Liter) kann man dann 100 Sekunden Feuer speien und das mit einer Reichweite von 25 Feet, etwa 7,62 Meter.

Der Kanister ist unter dem Bauch des Flugobjekts montiert und einfach rausschiebbar. Stöpsel auf, Benzin rein, zackzackzack und die Drohne ist flugfertig. Rock-Musik untermalt das Promo-Video, das die Flammenwerfer-Drohne für alle Wetterbedingungen gerüstet sieht.

Throwflame

Teure Angelegenheit

Wo ist der Haken? Der Preis inkludiert wohlgemerkt nur die Erweiterung. Die Drohne muss man zusätzlich selbst zur Verfügung stellen. Dafür kommt keine billige Version infrage, sondern nur ein Schwergewicht aus dem Fachhandel. Im Video wird eine DJI S1000-Drohne mit A2 Controller und 6S 16,000mAh Akku verwendet. Dafür müsste man nochmals 2.600 US-Dollar extra hinlegen. Will man mittels Kamera den Flug des Feuerdrachens nachverfolgen, wird’s nochmals teurer.

Der Preis ist jedoch anscheinend nicht abschreckend. Auf der Promo-Seite ist das Gerät bereits ausverkauft. Wozu es verwendet werden kann, ist hingegen noch fraglich. Im Video wird ein Bienenstock unsanft vom Baum geschossen. In China hat sich hingegen ein Netz in einer Stromleitung verfangen. Ein Video zeigt, wie eine Feuerflammendrohne dieses runterholt.

Wall Street Journal

Drohnen-Waffen hoch im Kurs

Es ist nicht die erste umfunktionierte Drohne der vergangenen Monate. Anfang Juli wurde bekannt, dass die USA eine Mini-Drohne im Hosentaschen-Format in Afghanistan testet. Russland kündigte hingegen an, Mini-Drohnen mit Bomben auszustatten. Der Vorteil liegt auf der Hand: Soldaten können in Deckung bleiben und die Geräte in die Gefahrenzone vorschicken. (red, 18.7.2019)