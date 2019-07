"Mario Maker 2"-Mission von Youtuber findet in sozialen Netzwerken aktuell rasante Verbreitung

Mario für "Dark Souls"-Fans. Foto: YTSunny

Mario Maker 2 ermöglicht es einfache bis ultraschwere Level für Kultklempner Mario zu basteln. Auf Twitch erfreuen sich besonders schwierige Level großer Beliebtheit. Offenbar finden User Gefallen daran, einem Streamer dabei zuzusehen, wie er stundenlang ein Level bestreitet und immer wieder ausprobiert. Eine Kreation eines Nutzers findet in den sozialen Netzwerken besondere Verbreitung – es ist die Neugestaltung des ersten Levels von Super Mario Bros., die wohl Satan höchstpersönlich nicht schlimmer gestaltet hätte.

YTSunny

In 50 Sekunden muss man das Level schaffen

Bei der Kreation von YTSunny bekommt man es nämlich mit hunderten Feuerstrahlern zu tun, die noch dazu rotieren. Zudem muss der Level in unter 50 Sekunden bezwungen werden, was den ohnehin hohen Schwierigkeitsgrad zusätzlich vergrößert. Für zusätzlichen Stressfaktor sorgt die Original-Musik des ersten Levels, die deutlich beschleunigt wurde. Um die Mission zu bezwingen, sind wohl hunderte Versuche nötig, um den optimalen Weg herauszufinden. Wird die vorgesehene Route eingeschlagen, bleiben dem Spieler lediglich zwei Sekunden restliche Zeit.

Wer die Mission selber ausprobieren will

Mehr als 100.000 Versuche weist die Neugestaltung des ersten Levels bereits auf – bislang waren nur fünf User erfolgreich. Um sich eigenständig an dem Mario-Level aus der Hölle zu probieren, muss einfach der Code YXL-D4C-TQF in Mario Maker 2 eingegeben werden. Der YouTuber hat auch ähnlich sadistische Levels im Angebot – ein derart herausfordernder Level dürfte dem Mann aber so schnell nicht wieder gelingen. (red, 17.7.2019)