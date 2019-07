Die "Times" berichtet, dass Boris Johnson im Sommer 2020 Parlamentswahlen durchführen will. Er ist der Favorit für die May-Nachfolge

Boris Johnson möchte Premierminister werden. Foto: imago images /George Cracknell Wright

London – Der Favorit für die Nachfolge an der britischen Regierungsspitze, Boris Johnson, will einem Zeitungsbericht zufolge schon für Sommer kommenden Jahres eine Parlamentswahl anberaumen. Der ehemalige Außenminister organisiere bereits bei den Konservativen die Finanzierung neuer Stellen, um seine Partei auf einen Wahlkampf für diesen Termin vorzubereiten, berichtete die "Times" am Mittwoch.

Eigentlich steht die Wahl erst 2022 an, und Johnson hatte sich auch öffentlich zu diesem Termin bekannt. Doch die "Times" zitierte ein hochrangiges Mitglied aus Johnsons Team, dass der Politiker die Zeit nutzen wolle, in der Jeremy Corbyn noch Chef der oppositionellen Labour-Partei sei. Unter Corbyn sei Labour über den Brexit tief gespalten und geschwächt.

Brexit für 31. Oktober geplant

Johnson selbst hat gesagt, es wäre "absoluter Wahnsinn" eine Wahl vor dem am 31. Oktober geplanten EU-Ausstieg abzuhalten. Der 55-Jährige ringt derzeit mit Außenminister Jeremy Hunt um die Nachfolge von Theresa May als Chef der Konservativen und damit auch um den Posten als Premierminister. Der Sieger des parteiinternen Rennens soll am Dienstag bekanntgegeben werden. (Reuters, 17.7.2019)