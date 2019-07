Das deutsche YouTuber-Kollektiv HWSQ wird es wegen Herr Currywurst nicht mehr geben. Der Mann soll als 19-Jähriger einer 14-Jährigen sexuelle Nachrichten geschickt haben. Foto: Screenshot/GameStandard

In der deutschen LetsPlayer-Community rumort es aktuell. Kürzlich hatte die Netzpersönlichkeit Gronkh angekündigt, dass es das YouTuber-Kollektiv HWSQ (Howaizen Squad) bestehend aus Gronkh, Pandorya, Herr Currywurst und Tobinator nicht mehr geben wird. Im Netz gab es rund um die Auflösung in weiterer Folge wilde Gerüchte und Spekulationen.

Wilde Gerüchte rund um Herr Currywurst

Gronkh und Pandorya gingen daraufhin in die Offensive. Erstgenannter LetsPlayer sagte, dass man ohne Curry [Herr Currywurst; Anmerkung der Redaktion] nicht mehr weitermachen könne. Pandorya ging in weiterer Folge dann auf die wildesten Gerüchte ein, unter anderem, dass Herr Currywurst jemanden umgebracht haben soll.

14-Jähriger sexuelle Nachrichten geschickt

Damit gab sich die Community rund um die Netzprominenten allerdings nicht zufrieden, woraufhin Tobinator letztlich auf Twitter ein Statement veröffentlichte. Das Kollektiv habe sich von Herr Currywurst distanziert, weil der Mann einer 14-Jährigen mehrmals anzügliche Nachrichten geschickt haben soll. "Aufgrund dieser ganzen Vorfälle kann und will ich nicht mehr", schreibt der Youtuber weiter.

Herr Currywurst

"Das ist Schwachsinn" sagt Herr Currywurst

Zuvor hatte Herr Currywurst ein Video veröffentlicht, in dem er vor der Kamera weinend auf die Situation einging. Darin gab der YouTuber zu, dass er seine Freundin betrogen habe, ging aber nicht auf die Vorwürfe ein, dass er dabei eine 14-Jährige kontaktiert haben soll. "Das ist Schwachsinn", sagte der Deutsche zu den Vorwürfen der Pädophilie. Allerdings gab er zu, dass er als 19-Jährige einer nicht volljährige Person geschrieben haben soll.

YouTuber wollen mit Thema endlich abschließen

Der YouTuber will sich nun für eine Zeit aus dem Netz zurückziehen und überlegen, ob er jemals wieder Videos macht. Das Kollektiv HWSQ wird es ganz bestimmt nicht mehr geben. Gronkh, Tobinator und Pandorya wollen offenbar schnellstmöglich mit dem Thema abschließen. Allzu sehr dürfte das aber in nächster Zeit nicht gelingen, da das Thema nach wie vor in den sozialen Netzwerken wild diskutiert wird. (red, 17.7.2019)