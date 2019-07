Lachen, weinen, speiben oder Gorilla: Egal welche Gefühlswelt wir in unserer digitalen Kommunikation darstellen wollen, mittlerweile gibt es dafür eine Reihe an Emojis. Mit wenigen Tippslern werden Online-Gespräche mit Symbolen erweitert, die uns künstliche Mimik erlauben. Die kleinen Piktogramme haben das digitale Leben so geprägt, dass sie am Mittwoch wieder gefeiert werden – beim jährlichen World-Emoji-Tag. Da wird zum Beispiel das beste neue Emoji, das meisterwartete Emoji, und mehr mit einem Award ausgezeichnet.

Apple zeigt neue Emojis

Foto: apple

Foto: apple

Apple zeigt anlässlich dazu im Vorfeld die neuen Emojis, die im September veröffentlicht werden. Neu dazu kommt etwa ein Faultier, ein Flamingo, ein Stinktier, ein Orang-Utan, Knoblauch, Waffeln, Falafel, Butter, Eiswürfel, Muscheln und mehr. Auch gibt es künftig ein gähnendes Gesicht, eine Reihe an neuer Kleidung – beispielsweise ein Badeanzug –, ein Banjo und mehr. Für körperlich eingeschränkte Personen gibt es nun eine Reihe an neue Piktogramme, etwa ein Hörgerät und ein Rollstuhl.

Foto: apple

Foto: apple

Das "Händehalten"-Emoji bekommt zudem ein Update, um die Diversität zu steigern. Nutzer können künftig jede Kombination von Hautfarbe und Geschlecht auswählen, heißt es von Seiten Apples.

Foto: apple

Vergangenes Jahr wurden neue Emojis im Oktober bei dem Update zu iOS 12.1 veröffentlicht. Gleich beim Release von iOS 13 werden die neuen Emojis nicht verfügbar sein, dürften aber kurze Zeit später folgen. (red, 17.7.2019)