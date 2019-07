Duncan Laurence gewann für die Niederlande heuer in Tel Aviv. Foto: APA/AFP/JACK GUEZ

Wien – Der nächste Eurovision Song Contest wird entweder in Rotterdam oder in Maastricht stattfinden. Diese beiden niederländischen Städte seien für das Event 2020 noch im Rennen, teilte der niederländische Rundfunk NPO in Hilversum mit.

Die Bewerbungen der übrigen drei Kandidaten – Utrecht, Arnheim und 's-Hertogenbosch – hätten nicht ausgereicht. Die Entscheidung über den Veranstaltungsort des weltweit größten Musikwettbewerbs soll im August fallen.

Luxusproblem

Sowohl Rotterdam als auch Maastricht verfügten über geeignete Veranstaltungsorte, genügend Hotelzimmer und hätten auch eine finanzielle Beteiligung an den Kosten angeboten, teilte der Rundfunk als einer der Veranstalter mit.

Den ESC 2019 in Tel Aviv hatte der niederländische Sänger Duncan Laurence mit dem Lied "Arcade" gewonnen. Daher dürfen auch die Niederlande den nächsten Wettbewerb ausrichten. Wann genau er über die Bühne geht, steht noch nicht fest. (APA, 17.7.2019)