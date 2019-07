Sparmeisterin

Terra Naturi ist die Naturkosmetik-Eigenmarke der Drogeriekette Müller. Die Après Sun-Lotion ist auch das günstigste Produkt in diesem Test. Sie erfüllt auch einige Anforderung die an eine gute After-Sun-Pflege gestellt werden: Etwa zieht sie gut ein, gibt ein angenehmes, gepflegtes Hautgefühl. Die Feuchtigkeitsspender Aloe vera und Jojobaöl sind in Bioqualität. Soweit so gut, wäre da nicht der fast schon penetrante, süßlich Geruch!

Terra Naturi Après Sun-Lotion, 200 ml, € 3,25,

(€ 1,63/100 ml) bei Müller

3 von 6 Punkten