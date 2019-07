Bei "Fifa 20" heißt Juventus Turin Piemonte Calcio und bei "PES 2020" Juventus Turin. Foto: Konami

Juventus Turin wird bei Fifa 20 den fiktiven Namen Piemonte Calcio tragen. Der Grund dieser Namensänderung geht auf einen Exklusivdeal mit dem Konkurrenzprodukt PES 2020 zurück. Bei der Fußballsimulation von Konami ist Juventus Turin mit vollem Namen dabei.

Realistischerer Ronaldo bei "PES"

Hinter Piemonte Calcio verbergen sich allerdings keine fiktiven Kicker, sondern Ronaldo, Dybala und Co. Bei PES 2020 wird der Starspieler aus Portugal etwas "echter" aussehen, da von dem 34-Jährigen ein 3D-Scan angefertigt wurde.

Die meisten Lizenzen hat immer noch "Fifa"

Die meisten Lizenzen liegen nach wie vor bei EA und Fifa. In den vergangenen Jahren mussten sich PES-Spieler damit abfinden, hauptsächlich mit fiktiven Teams und Kickern zu spielen, deren Stärke allerdings der Realität entsprach. Neben Juve ist nun auch Bayern bei dem Konami-Game dabei.

Fokus auf Straßen- und Hallenkicks

Fifa 20 erscheint am 27. September 2019 und PES 2020 am 10. September 2019. DER STANDARD konnte bei der E3 bereits einen ersten Blick auf die EA-Fußballsimulation werfen. Der Hersteller will heuer einen Fokus auf Straßen- und Hallenkicks legen. Bei PES 2020 wird E-Sports im Zentrum stehen. (red, 17.7.2019)