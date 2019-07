Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnete am Mittwoch die Bregenzer Festspiele. Foto: APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER

Bregenz – Präsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch mit der Mahnung zu einem sorgsamen Umgang mit politischer Macht und einem Appell hinsichtlich des Klimawandels die 74. Bregenzer Festspiele eröffnet. Die Festgäste spendeten ihm großen Applaus, auch für sein Verhalten nach dem Auftauchen des Ibiza-Videos. Den künstlerischen Auftakt des Festivals bildete am Abend die Premiere von "Rigoletto".

Der Bundespräsident machte nicht die Kunst zum Inhalt seiner Rede. Vielmehr nahm er das Ibiza-Video und seine im Bezug auf das Video getroffene Feststellung "So sind wir nicht" als Ausgangspunkt für seine Worte. Wer durch demokratische Wahl in eine Machtposition gekommen sei, den sollte man daran erinnern, dass "damit eine Verpflichtung einhergeht, mit dieser auf Zeit geliehenen Macht sorgsam umzugehen", mahnte Van der Bellen. Die gegebenen Herausforderungen – als drängendste führte Van der Bellen den Klimawandel ("eigentlich ist das ein Euphemismus") an – ließen sich nur gemeinsam und mit großen Anstrengungen lösen, betonte das Staatsoberhaupt.

"Wir alle werden uns aus unserer Komfortzone herausbewegen müssen", stellte Van der Bellen fest, damit aus dem Klimanotstand nicht eine Klimakatastrophe werde. Die Jugend gehe dabei mit positivem Beispiel voran und sage uns etwas Richtiges: "Ihr riskiert unsere Zukunft und letztlich unser Leben!" Er sei aber sehr zuversichtlich, dass dieses Bewusstsein bei den meisten von uns wachse. Am Ende seiner Rede hoffte Van der Bellen, dass die heute Jüngsten im Publikum im Alter zurückblicken und sagen können: "Ja, es waren Probleme, Herausforderungen, Opportunitäten, ja, wir haben es geschafft."

Don Quijotes Hassmühlen

Auch Kulturminister Alexander Schallenberg unterstrich den Wert der Gemeinsamkeit. Wenn uns Don Quijote an eine Sache erinnere, dann daran, dass nicht alle unsere Kämpfe gleichermaßen sinnvoll seien. Die sprichwörtlichen Mühlen des Don Quijote seien heute wohl die allzu oft hasserfüllten Debatten im öffentlichen Raum und in den sozialen Medien.

Festspielpräsident Hans-Peter Metzler sagte, wohin sich unser Land bewege, sei auch eine Frage des Kulturverständnisses. Kulturverlust bedeute zwangsläufig einen Verlust an Humanität. Als Rezept für ein funktionstüchtiges Nervensystem einer Zivilgesellschaft nannte Metzler "wesentliche Förderung von Bildung und von Wirtschaft über den Kulturbereich". So gehöre auch zur kulturpolitischen Vernunft und Weitsicht, dass in den nächsten Jahren Festspielhaus, Bühne und Tribüne saniert werden – die Instandsetzung soll von 2021 bis 2023 erfolgen, gerechnet wird mit Kosten von 55 Millionen Euro.

Wie in den vergangenen Jahren präsentierten sich die Verkaufszahlen der Bregenzer Festspiele schon vor Festivalbeginn in bestem Licht. Für die insgesamt 27 Vorstellungen von Giuseppe Verdis "Rigoletto" auf der Seebühne, für die 192.000 Tickets aufgelegt wurden, sind nur noch Restkarten erhältlich. Dasselbe gilt für Jules Massenets "Don Quichotte", die Oper im Festspielhaus feiert am Donnerstag Premiere. Insgesamt stehen 80 Veranstaltungen auf dem Programm, für die 215.000 Tickets ausgegeben werden. (APA, 17.7.2019)