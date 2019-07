Am Donnerstag begann die 148. Auflage des ältesten der vier Major-Turniere, das abwechselnd auf zehn Golfkursen in Großbritannien gespielt wird. In Royal Portrush im Nordosten Nordirlands zählt nach seinem jüngsten Sieg in Schottland auch der Burgenländer Bernd Wiesberger zum großen Kreis der Mitfavoriten.

Wie hoch ist Ihr Handicap? Foto: APA/AFP/ANDY BUCHANAN

Und wie schaut es mit Ihrem Golfwissen aus?

Wie viele richtige Antworten haben Sie? (rec, wohl, 19.7.2019)