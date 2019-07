"Samma si ehrlich, eigentlich gehört er dasch..." – mit dieser Textzeile über Andreas Gabalier sorgten die Linzer Musiker Kid Pex und Kroko Jack im Februar für Aufregung. Zu den Worten formt Kroko Jack im Video von So viel Polizei mit der Hand eine Pistole und hält sie einer Gabalier-Pappmaske an den Kopf. Der hatte daraufhin eine Sachverhaltsdarstellung unter anderem wegen gefährlicher Drohung eingebracht, die Linzer Musiker wurden einvernommen.

KidPexTV

Wie am Dienstag bekanntgegeben wurde, hat die Staatsanwaltschaft Wien das Verfahren gegen die beiden Rapper eingestellt. Damit will es Kid Pex (bürgerlich Petar Rosandić) aber nicht auf sich beruhen lassen. In einem neuen Video antwortet er Gabalier auf die Anzeige. Hulapolizei heißt der Song in Anlehnung an Gabaliers Hulapalu.

Rosa Lederhose

Der Volks-Rock-'n'-Roller irrt darin in knapper rosa Lederhose herum. "Ich dachte, Rock hat Eier", so Kid Pex zu ihm. "Hula, Hula, Hulapolizei, ja, schick sie uns vorbei", singt Kid Pex, formt dazu wieder die Hände zu Pistolen und richtet sie auf Gabaliers Kopf. "Komm, zeig uns wieder an, so macht's ein Ehrenmann."

Der Song ist aber nicht nur persönliche Abrechnung mit Gabalier, sondern handelt auch dessen Gesellschaftsbild kritisch ab. "Rock ist Protest", belehrt Kid Pex Gabalier musikhistorisch und nennt dessen Musik "schwulen-, frauenfeindlichen Volks-Rock-'n'-Roll". Neben Geschlechterbildern geht es auch um Gabaliers Einstellung zum Kopftuch.

Foto: Kid Pex

Gabalier wird in dem Song weiters geraten, den Staatsvertrag zu lesen sowie die Hymne, denn "ohne Töchter gäb's dich nicht, und ohne Töchter gäb's kein Österreich". Mit Pappmasken treten während dieser Zeilen Maria Theresia oder die erste Frauenministerin Johanna Dohnal als große Töchter des Landes auf.

Tücherl als Waschlappen

Kid Pex schleppt den "Superturbolederhosenalpenüberkatholik" und "Lederhosenpudel" dann an einen Traktor gefesselt weiter durch das Land. Sein Weg führt ihn unter anderem zum nackten Hermes Phettberg, den Gabalier mit seinem rot-weiß karierten Tücherl waschen darf.

Foto: Kid Pex

Ziel der Reise ist "Tögether Land" in einer Scheune, wo alles nach großem Showdown wirkt. Die mit einem Rosenkranz gefesselten Hände vorm Gesicht, sinkt der Papp-Gabalier auf die Knie – um stattdessen begnadigt und zu einer diversen Party eingeladen zu werden.

Foto: Kid Pex

In dem Video treten als Solidaritätsfront mit dem Rapper neben Phettberg auch Drahdiwaberl und die Wiener Rapperin Esrap auf. Das Musikvideo stamme vom "Kollektiv besorgter Bürgerinnen und verängstigter Demokraten", heißt es. (wurm, 18.7.2019)