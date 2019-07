Außerdem Talk im Hangar-7 zum Streitfall Atomkraft, Something Must Break und eine Doku über Staranwalt Ken Feinberg

"Sie nannten ihn Spencer": Filmemacher Karl-Martin Pold (re.) begibt sich mit Fans auf die Spuren von Carlo Pedersoli aka Bud Spencer (li.) – ORF 1, 20.15 Uhr. Foto: ORF / Epo Film

20.15 DOKUMENTATION

Sie nannten ihn Spencer (A 2017, Karl-Martin Pold) Zwei Fans "on the road" zu ihrem Idol Bud Spencer: Die Dokumentation von Karl-Martin Pold erzählt nicht nur vom schillernden Leben des schlagkräftigen italienischen Filmstars, sondern auch von der Fanszene. Die Begegnung beider Welten verläuft überaus herzlich. Bis 22.20, ORF 1

20.15 BAYERN-KRIMI

Winterkartoffelknödel (D 2014, Ed Herzog) Ein vom Kran gefallener Baucontainer hat einen der Neuhofer-Brüder unter sich begraben. Franz Eberhofer, der Dorfpolizist (Sebastian Bezzel) mit dem kiffenden Vater, wittert ein Verbrechen. Bayerischer Humor, schwarz gefärbt. Bis 21.45, 3sat

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Streitfall Atomkraft – Kernenergie als Klimaretter? Über das positive und negative Potenzial von Atomkraft diskutieren Aktivist Rainer Klute, Patricia Lorenz von Global 2000, Nuklearphysikerin Eileen Langegger und der Leiter des Klimazentrums von Joanneum Research, Franz Prettenthaler. Bis 23.25, Servus TV

22.15 PILOTENDRAMA

Flight (Flight, USA 2012, Robert Zemeckis) Mit einem riskanten, aber geglückten Flugmanöver verhindert Flugkapitän William "Whip" Whitaker (Denzel Washington) den Crash eines in Turbulenzen geratenen Linienflugzeugs. Allein, der Heldenstatus gerät mit einer toxologischen Untersuchung heftig ins Wanken. Mitreißend inszeniertes Pilotendrama von Robert Zemeckis (Forrest Gump). Bis 1.00, ATV 2

22.50 DOKUMENTATION

Spielen Sie Gott, Mr. Feinberg? Er wird bewundert und gehasst: Der 73-jährige Staranwalt Ken Feinberg legt die Höhe der Entschädigung für Oper und Hinterbliebene fest, nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center ebenso wie nach der BP-Öl-Katastrophe im Golf von Mexiko. Die Doku über ihn wirft auch erhellende Schlaglichter auf die US-amerikanische Gesellschaft. Bis 0.30, Arte

23.00 TALK

Stöckl Bei Barbara Stöckl zu Gast sind Modeschöpfer Wolfgang Joop, die 92-jährige Schauspielerin Waltraut Haas, Neurowissenschafterin Manuela Macedonia und Krimiautor Thomas Raab. Bis 0.00, ORF 2

23.30 QUEER

Something Must Break (Nånting måste gå sönder, S 2014, Ester Martin Bergsmark) Ein Plädoyer für die Freiheit zwischen den Geschlechtern: Der androgyne Sebastian verliebt sich in Andreas. Filmemacherin Ester Martin Bergmsark bringt uns gekonnt ein ungewöhnliches Beziehungsgeflecht näher. Bis 0.50, RBB

0.40 SCIENCE-FICTION

Moon (GB 2009, Duncan Jones) Sam Rockwell als Astronaut, der alleine einen Bereitschaftsdienst auf der erdabgewandten Seite des Mondes ableistet und mit den Nerven allmählich am Ende ist. Formidables Regiedebüt von David Bowies Sohn Duncan Jones. Bis 2.10, WDR