Bei dem Brand in der Animationsproduktionsfirma in Kyoto werden mehr als zehn Todesopfer befürchtet. Foto: Reuters / Kyodo

Kyoto – Bei einem Brand in einem Filmstudio im japanischen Kyoto hat es Tote und Verletzte gegeben. Wie lokale Medien am Donnerstag meldeten, wurde zunächst eine Leiche geborgen. Mehr als zehn Todesopfer würden befürchtet: Auf der ersten Etage des dreistöckigen Gebäudes stießen die Einsatzkräfte demnach auf zehn weitere Menschen, die bewusstlos am Boden lagen und laut der Nachrichtenagentur Kyodo nicht sofort in Spitäler transportiert wurden. Kyodo berief sich auf Informationen der lokalen Polizei, wonach diese bereits tot seien. Zuvor hatte Kyodo berichtet, dass mehr als 30 Personen durch das Feuer verletzt wurden, zehn davon schwer. Die Polizei selbst wollte das vorerst nicht kommentieren.

Als Ursache des Feuers wird Brandstiftung vermutet. Der mutmaßliche Täter, ein 41-jähriger Mann, befinde sich unter den Verletzten und wurde ins Krankenhaus gebracht. Er soll eine brennbare Flüssigkeit in der Früh an dem Gebäude versprüht und daraufhin das Feuer gelegt haben. Die Feuerwehr erklärte, Anrufer hätten eine "laute Explosion" gemeldet.

Die Animationsproduktionsfirma ist bekannt für beliebte TV-Zeichentrickserien wie "K-On!" und "Suzumiya Haruhi no Yuutsu". Das Motiv des Mannes, der den Brand ausgelöst haben soll, blieb zunächst offen. (red, Reuters, APA, 18.7.2019)