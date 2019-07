Unterhaltsames Spiel in Los Angeles – Alaba in der ersten Halbzeit im Einsatz – Dortmund schlägt die Sounders

Hart: Eddie Nketiah von Arsenal wird von Niklas Sule getackelt. Foto: APA/AFP/MARK RALSTON

Los Angeles – Der deutsche Fußballmeister FC Bayern München hat das erste von drei Testspielen auf seiner USA-Reise nach einem späten Gegentor verloren. Beim unterhaltsamen 1:2 (0:0) am Mittwochabend (Ortszeit) in Los Angeles gegen den FC Arsenal erzielte der kurz zuvor eingewechselte Angreifer Eddie Nketiah in der 88. Spielminute das Siegtor für die Gunners.

Torjäger Robert Lewandowski hatte mit einem Kopfballtreffer (71.) zuvor das 0:1 durch ein Eigentor von Nachwuchsakteur Louis Poznanski ausgeglichen. Der 18-Jährige lenkte einen Schuss des ehemaligen Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang unglücklich ins eigene Tor (49.).

Bei idealen äußeren Bedingungen wurden die 26.704 Zuschauer im Stadion des MLS-Clubs Los Angeles Galaxy gut unterhalten. Viel Tempo war im Spiel, beide Mannschaften erspielten sich etliche Torchancen. Bayern-Coach Niko Kovac setzte im ersten Test der Saisonvorbereitung in beiden Hälften verschiedene Teams ein, ÖFB-Star David Alaba stand in den ersten 45 Minuten auf dem Platz.

Angesichts des noch zu dünn besetzten Profikaders kamen sechs Nachwuchsakteure zum Einsatz. Die Neuzugänge Benjamin Pavard und Fiete Arp debütierten. Die Abwehr um Weltmeister Pavard und Niklas Süle wackelte nach der Pause doch arg.

Im torlosen ersten Durchgang scheiterte Thomas Müller bei der besten Bayern-Chance am stark reagierenden Ex-Leverkusener Bernd Leno im Arsenal-Tor (32.). Auf der Gegenseite konnte sich auch Manuel Neuer auszeichnen, als er einen Schuss des ehemaligen DFB-Kollegen Mesut Özil aus spitzem Winkel glänzend abwehren konnte (38.). Im Rahmen des International Champions Cup treffen die Bayern in ihren weiteren Partien während der US-Tour noch auf Real Madrid und den AC Mailand.

Dortmund schlägt die Sounders

Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund hat indes das erste Testspiel während seiner US-Sommertour gewonnen. Der BVB setzte sich Mittwoch (Ortszeit) bei den Seattle Sounders aus der nordamerikanischen MLS mit 3:1 (1:0) durch.

Dortmunds Marius Wolf traf in der 36. Minute zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Paco Alcacer (50.) auf 2:0. Seattles Jonathan Campbell (54.) sorgte wenig später für den Anschlusstreffer im Spiel. Jadon Sancho (77.) markierte den Endstand.

Am Freitag trifft der BVB auf Champions-League-Gewinner FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp. Das Testspiel wird im Football-Stadion der US-Universität Notre Dame ausgetragen. (APA, 18.7.2019)