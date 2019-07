Fast eine Verdoppelung der Spielzeit erlangt – ab Mitte August in den Geschäften

Mit der neuen Nintendo Switch kann man nun auch unterwegs deutlich länger spielen. Foto: Nintendo

Nintendo bringt ein überarbeitetes Modell der originalen Switch im August. Die überarbeitete Hybridkonsole soll hauptsächlich mit einer längeren Akkulaufzeit punkten – der Hersteller spricht von 4,5 bis 9 Stunden, je nach Game. Zum Vergleich: Die aktuelle Switch schafft nur zwischen 2,5 und 6,5 Stunden.

Foto: Nintendo

Switch Lite mit besserer Laufzeit als originale Switch

Zugleich hat Nintendo bekanntgegeben, dass die Switch Lite drei bis sieben Stunden Laufzeit mit sich bringt. Der Konzern zieht für seine Vergleiche Zelda: Breath of the Wild her. Mit der originalen Switch kann man das Game rund drei Stunden lang spielen. Bei der neuen Version sind es rund 5,5 Stunden und bei der Switch Lite vier Stunden.

Foto: Nintendo

Neuer Prozessor und Flash-Speicher

Weitere Änderungen wurden nicht verlautbart. Kürzlich wurde ein Antrag von Nintendo an die US-Telekombehörde FCC öffentlich. Darin hatte der Hersteller angekündigt, einen neuen Prozessor und Flash-Speicher verbauen zu wollen. Von einer neuen Grafikkarte war nicht die Rede. Auch die offenbar von Problemen geplagten Joycons-Controller werden nicht überarbeitet. (red, 18.7.2019)