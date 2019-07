Einer muss beginnen, sonst tut sich nichts. Das gilt auch für die Liebe. Denn eine anziehende Person auf einer Party zu erblicken ist zwar erfreulich, wenn man aber keinerlei Schritte unternimmt, ihn oder sie auch kennenzulernen, dann wird man nie wissen, wie die Geschichte weitergegangen wäre. Da kann man dann nur hoffen, dass das Gegenüber bei Interesse die Initiative ergreift.

Den ersten Schritt zu wagen ist nicht für jeden einfach. Wie geht es Ihnen dabei? Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/Koldunova_Anna

Es klingt prinzipiell ganz leicht. Man ist interessiert an einer Person, vielleicht sogar schon seit einer Weile, und das Einzige, was man tun müsste, um weiterzukommen oder zumindest Klarheit zu erlangen, wäre, ihn oder sie einmal anzusprechen. Was für viele überhaupt kein Problem ist, stellt andere vor eine fast unüberwindbare Hürde. Die eigene Schüchternheit, Angst davor, zurückgewiesen zu werden, Angst vor einer Blamage oder schlechte Erfahrungen machen es unglaublich schwer, sich auf diese Art aus dem Fenster zu lehnen.

Und so ergibt sich dann oft die eine oder andere verpasste Gelegenheit, die auch Jahre später noch schmerzt:

Fällt es Ihnen schwer, den ersten Schritt zu setzen?

Machen Sie es trotzdem? Oder warten Sie immer, dass jemand auf Sie zukommt? Was macht es so schwer? Und welche Tipps können Sie weitergeben, die Ihnen geholfen haben, Ihre Schüchternheit in der Liebe zu überwinden? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 19.8.2019)