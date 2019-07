Die Alte Dame hat sich die Dienste von Matthijs de Ligt gesichert. Foto: APA/AFP/EMMANUEL DUNAND

Amsterdam/Turin – Der Wechsel von Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin ist perfekt. Der 15-fache niederländische Nationalspieler erhält einen Fünfjahresvertrag und kostet 75 Millionen Euro Ablöse, teilte Juve am Donnerstag mit.

"Hallo, Bianconeri. Ich bin glücklich, hier zu sein", sagte der 19-jährige Innenverteidiger schon am Mittwoch in einem kurzen Video, das der Klub auf Twitter verbreitete. Anschließend brachte das von mehreren Großklubs umworbene Ausnahmetalent den Medizincheck hinter sich.

Nach Frenkie de Jong, der für ebenfalls 75 Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt ist, verliert Amsterdam damit das nächste herausragende Talent. "Matthijs ist die perfekte Synthese des modernen Verteidigers", erklärte Juventus in einer Mitteilung. De Ligt war mit Ajax Meister und Cupsieger geworden und bis ins Halbfinale der Champions League vorgestoßen. Im Viertelfinale hatte sich Ajax gegen Juventus durchgesetzt, wobei de Ligt als Torschütze erfolgreich war.

Laut Juve sind neben der Ablöse von 75 Millionen noch 10,5 Millionen Euro an Zusatzkosten fällig. Um de Ligt hatten sich dem Vernehmen nach auch Paris Saint-Germain und der FC Barcelona bemüht. Der Transfer zu Juventus hatte sich in den vergangenen Wochen aber abgezeichnet. Die Italiener überwiesen in ihrer Klubgeschichte nur für Cristiano Ronaldo (105 Millionen) und Gonzalo Higuain (90 Millionen) mehr Geld. (sid, APA, red, 18.7.2019)