Im Schafbergbad in Wien-Währing wurde ein alkoholisierter 23-Jähriger festgenommen. Foto: Christian Fischer

Wien – Ein alkoholisierter 23-Jähriger, der im Schafbergbad in Wien-Währing andere Badegäste beschimpft und angepöbelt hat, ist am Mittwochnachmittag festgenommen worden. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Der österreichische Staatsbürger habe sein Verhalten auch nach mehreren Abmahnungen durch Polizeibeamte nicht eingestellt. Bei der Festnahme bedrohte er zudem einen von ihnen mit dem Umbringen. (red, APA, 18.7.2019)