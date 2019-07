Eurosport gibt die Rechte für die deutsche Bundesliga an den Streamingdienst Dazn ab. Foto: imago images / Sven Simon

Nach zwei Saisonen hat Eurosport die TV-Rechte für die deutsche Fußball-Bundesliga an die Streamingplattform Dazn weiterverkauft. Dazn soll 70 Millionen Euro dafür bezahlt haben, berichtet "Bild".

Eurosport hatte die Rechte für einen Teil der Spiele gemeinsam mit dem Pay-TV-Sender Sky gekauft. Die Discovery-Tochter Eurosport zeigte seit 2017/18 pro Saison 40 Bundesliga-Spiele auf seinen Bezahlplattformen. Übertragen wurden die Freitags-, Montags- und Sonntagspartien um 13.30 Uhr und außerdem alle Relegationspartien für die erste und zweite Liga. Die Übertragung begann 2017 mit einigen Pannen und Ausfällen.

Dazn zeigte bisher aus den beiden obersten Spielklassen nur die Highlights 40 Minuten nach Abpfiff. Die TV-Rechte für die erste und zweite deutsche Bundesliga werden erst zur Saison 2021/22 neu vergeben, Eurosport wollte sie nun rascher wieder loswerden.

Auch Olympia und Tour de France auf Dazn

Beschlossen wurde zudem, die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 in Dazn zu integrieren. Dazn wird damit künftig auf seiner Plattform auch zahlreiche sportliche Großereignisse wie Olympische Spiele, den Radklassiker Tour de France, drei Tennis-Grand-Slams und den alpinen Ski-Weltcup zeigen.

Eurosport und Dazn arbeiten an einem Angebot, das es den bisherigen Abonnenten des Eurosport Players möglich machen wird, weiterhin die Bundesliga-Inhalte zu sehen. Zusätzlich wird Eurosport den Bundesliga-Fans ein außerordentliches Kündigungsrecht gewähren.

Eröffnungsspiel der österreichischen Liga bei A1 Now

In Österreich hat sich Sky die kompletten Übertragungsrechte ab 2018/19 für vier Jahre und jeweils 34 Millionen Euro gesichert, mit einer Option auf weitere vier Jahre.

Vier Spiele im Free TV gingen an A1 TV. Die TV-Plattform des Telekomriesen zeigt nun das Auftaktspiel Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg am 26. Juli auf dem Kanal A1 Now bei A1 TV, online (A1now.tv) und in der A1-Xplore-TV-App, ließ A1 am Donnerstag verlauten. (red, 18.7.2019)