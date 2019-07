In Düren wurde nach konkreten Anhaltspunkten für eine Anschlagsplanung gesucht. Foto: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Köln – Die deutsche Polizei hat am Donnerstag in der Früh Wohnungen mutmaßlicher Gefährder aus dem islamistischen Umfeld in Düren und Köln (Bundesland Nordrhein-Westfalen) durchsucht. Hintergrund der Razzien seien Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden, die auf einen Terrorverdacht hindeuten, teilte die Kölner Polizei mit.

Der Fokus liege auf einer Wohnung in Düren – auch in Köln seien Wohnungen durchsucht worden. Bei dem Einsatz wurden auch Spezialkräfte eingesetzt. Die Fahnder nahmen zwei Männer in Düren zur Vernehmung mit auf die Polizeistation, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Polizeikreisen erfuhr. Die Männer hätten möglicherweise einen Anschlag begehen wollen. Später hieß es aus Sicherheitskreisen, die Männer seien nicht festgenommen worden.

Der Einsatz habe um vier Uhr begonnen. In der Wohnung in Düren sei "nach weiteren konkreten Anhaltspunkten für eine Anschlagsplanung" gesucht worden, teilte die Polizei mit. Einschätzungen zur Gefahrenlage und erste Ergebnisse der Durchsuchungen wollte die Polizei im Laufe des Tages mitteilen. Sie war am Vormittag in Köln weiterhin im Einsatz. Dabei wollen die Ermittler nach eigenen Angaben "Auffälligkeiten an der Arbeitsstelle von zwei Gefährdern in der Kölner Innenstadt" nachgehen. Dazu soll mit einem Diensthund eine Baustelle in der City abgesucht werden. (APA, 18.7.2019)