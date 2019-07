Tankschiffe in der Straße von Hormus. Foto: REUTERS/Hamad Mohammed

Dubai – Der Iran hat einen ausländischen Öltanker im Persischen Golf gestoppt und die Crew-Mitglieder festgenommen. Die Revolutionsgarden (IRGC) haben den Tanker mit angeblich einer Million Liter geschmuggeltem Öl in der Nähe der Straße von Hormus gestoppt und die zwölf ausländischen Crew-Mitglieder verhaftet, berichtet die Nachrichtenagentur Tasnim am Donnerstag.

Auf "Sepah News", der offiziellen Website der Revolutionsgarden, hieß es, das Schiff sei am 14. Juli südlich der iranischen Insel Larak in der Meerenge von Hormus festgesetzt worden. Zum Namen und zur Herkunft des Tankers machten die Garden keine Angaben.

Briten stoppten iranischen Tanker

Die Führung in Teheran hatte wiederholt mit Konsequenzen für die Festsetzung des iranischen Öltankers "Grace 1" Anfang Juli durch die britische Marine vor Gibraltar gedroht. Als Reaktion auf Berichte über die Festsetzung des Tankers durch die Revolutionsgarden stieg der Ölpreis.

Die iranische "Grace 1" soll nach Syrien unterwegs gewesen sein, was ein Verstoß gegen die europäischen Sanktionen gegen das Land wäre. Die EU stellt seit 2011 Öllieferungen an Syrien unter Strafe. Das Öl in dem Schiff soll aus dem Iran stammen, was wiederum die US-Sanktionen gegen die Islamische Republik verletzen würde.

London meldete Angriff, Teheran dementiert

Eine Woche nach dem Aufbringen der "Grace 1" versuchte der Iran nach Darstellung der Regierung in London, den britischen Tanker "British Heritage" in der Straße von Hormus zu blockieren. Der Iran hat das bestritten.

Die Straße von Hormus im Persischen Golf ist einer der wichtigsten Schifffahrtswege weltweit. Ein Fünftel der Erdöltransporte gehen durch diese Meerenge. Die USA wollen ein Bündnis schmieden, um die Schifffahrtsstraße zu sichern. Die Vorfälle um die Tanker tragen zu den Spannungen rund um die Uran-Produktion des Irans und das auf der Kippe stehende Atomabkommen bei. (red, APA, Reuters, 18.7.2019)