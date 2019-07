5G soll die Zukunft der mobilen Kommunikation werden. Foto: APA/AFP/VALERY HACHE

Wie lässt sich superschnelles Internet in der Praxis gut einsetzen? Die Stadt Wien ist auf der Suche nach Anwendungen für die 5G-Technologie. Deshalb startet das Rathaus einen Ideenwettbewerb. Gesucht werden konkrete Projektvorschläge, für deren Umsetzung insgesamt 400.000 Euro zur Verfügung gestellt werden, wie der zuständige Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte.

Zielsetzung

Die "5G Vienna Use Case Challenge" richtet sich an Start-ups sowie Technologie- und Industrieunternehmen. Unter allen Einreichungen, die bis 15. September möglich sind, werden die Sieger ermittelt und Mitte Oktober bekanntgegeben. Die Umsetzung soll in Zusammenarbeit mit den drei Telekomunternehmen, die in Wien 5G-Lizenzen ersteigert haben (A1, Drei, Magenta), noch im laufenden Jahr angegangen werden.

Im Fokus des Calls stehen die Themenfelder Mobilität und öffentlicher Verkehr (z.B. Parkraummanagement in Echtzeit), Öffentliche Plätze und Sicherheit (z.B. Echtzeit-Datenanalysen oder Kohlenmonoxid-Melder), Gesundheitswesen (z.B. Telemedizin) und Bildung (z.B. Breitband im Unterricht). Hanke betonte die Wichtigkeit des Ausbaus moderner Übertragungstechnologien und Mobilfunkstandards. "Gleichzeitig wollen wir aber bereits jetzt dafür sorgen, dass die 5G-Technologie konkrete Anwendung findet, damit die Menschen davon direkt profitieren", begründete der Stadtrat den Ideenwettbewerb. (APA, 18.7.2019)