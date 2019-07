Nächster Halt Leipzig. Foto: APA/AFP/DAMIEN MEYER

Leipzig – RB Leipzig hat den 21-jährigen Mittelfeldakteur Christopher Nkunku von Paris Saint-Germain verpflichtet. Der Franzose habe einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, teilten die Leipziger am Donnerstag mit. "Christopher Nkunku passt mit seinen Fähigkeiten sehr gut in unser Anforderungsprofil", sagte Sportdirektor Markus Krösche. "Er ist ein dynamischer und im offensiven Bereich vielseitig einsetzbarer Spieler und erhöht damit auch die Variabilität in unserem Spiel."

Laut der Zeitung "L'Equipe" soll der französische U21-Nationalspieler 13 Millionen Euro Ablöse plus bis zu zwei Millionen an Bonuszahlungen kosten. Nkunku durchlief bei PSG von 2010 bis 2015 die Nachwuchsabteilung. Im Dezember 2015 wechselte er in die Profimannschaft und gab dort mit 18 Jahren sein Debüt. In der vergangenen Saison bestritt er 29 Pflichtspiele, erzielte dabei vier Treffer und steuerte zwei Assists bei. Mit PSG gewann er dreimal die Meisterschaft und zweimal den Cup. Für das U21-Nationalteam absolvierte Nkunku bisher sechs Partien.

RB Leipzig ist für Nkunku kein unbeschriebenes Blatt. "Über den Klub habe ich schon eine Menge gehört und bin überzeugt, dass die Art und Weise, wie hier Fußball gespielt wird, sehr gut zu mir passt", sagte der Neuzugang.

Zuvor hatten die Sachsen bereits Hannes Wolf von RB Salzburg und den brasilianischen Defensivspieler Luan Candido von Palmeiras Sao Paulo verpflichtet. Wolf fällt wegen eines Knöchelbruchs noch länger aus. (APA, dpa, sid, 18.7.2019)