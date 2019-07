Der PC war für Ubisoft im vergangenen Quartal die umsatzstärkste Plattform. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass in diesem Zeitraum mit "Anno 1800" nur ein größeres Ubisoft-Spiel erschienen ist. Foto: Ubisoft

Der PC war für Ubisoft im vergangenen Quartal die umsatzstärkste Plattform. 34 Prozent aller Nettobuchungen waren in diesem Zeitraum auf den Computer zurückzuführen – dahinter liegt die Playstation 4 mit 31 Prozent und die Xbox One mit 18 Prozent. Zurückzuführen ist dieses Ergebnis wohl darauf, dass im vergangenen Zeitraum mit Anno 1800 nur ein größeres Ubisoft-Spiel erschien, das man nur auf dem PC spielen kann.

Im vergangenen Jahr noch andere Zahlen

Im vergangenen Jahr fuhr der PC im gleichen Zeitraum ein schlechteres Ergebnis ein. So verzeichnete die Playstation 4 damals 38 Prozent aller Nettobuchungen und der PC lediglich 24 Prozent. Kurz vor Quartalsbeginn hatte Ubisoft Far Cry 5 veröffentlicht. Mit Uplay Plus will der Hersteller nun den PC-Markt weiter in Angriff nehmen. Dabei handelt es sich um einen Spieledienst, der für monatlich 15 Euro Zugriff auf eine Fülle an Games von Ubisoft bieten soll.

Bei Steam nicht angeboten – kein Problem

Bevor Anno 1800 veröffentlicht wurde, gab es übrigens Kritik an der Entscheidung, das Game nicht auf Steam anzubieten. Die Aufbausimulation wurde bei Uplay und im Epic Games Store angeboten. Auf Steam soll das Game aber noch veröffentlicht werden. Der Entscheidung das Spiel teilexklusiv anzubieten, hat Ubisoft aber offenbar nicht geschadet, wenn man sich die Quartalszahlen ansieht. (red, 18.7.2019)