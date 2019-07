In dieser Galerie: 2 Bilder Knappe Entscheidung: Gregor Mühlberger (li), Simon Yates und Pello Bilbao (re), der erst auf den letzten Kilometern zum österreichisch-britischen Führungsduo aufschloss. Foto: REUTERS/Christian Hartmann Mühlberger (li) unterwegs zu einem Spitzenplatz. Foto: APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Bagneres-de-Bigorre – Der Niederösterreicher Gregor Mühlberger ist am Donnerstag bei der Tour de France knapp an einer Topsensation vorbeigeschrammt. Der 25-Jährige aus dem Bora-Rennstall belegte auf der Bergetappe nach Bagneres-de-Bigorre (209 km) in den Pyrenäen im Sprint einer dreiköpfigen Spitzengruppe den dritten Platz. Den Sieg sicherte sich der Brite Simon Yates vor dem Spanier Pello Bilbao.

Am Ende jubelte Yates und nicht Mühlberger. Foto: APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Mit einer 40-köpfigen Gruppe bald nach dem Start in Toulouse ausgerissen, sprintete Mühlberger nach zwei Bergwertungen der ersten Kategorie auf der 12. Etappe noch gegen zwei verbliebene Rivalen um den prestigeträchtigen Erfolg. Der 55. der Gesamtwertung mit fast 35 Minuten Rückstand musste sich jedoch wie schon beim Criterium du Dauphine, als er Etappen-Zweiter hinter dem Franzosen Julian Alaphilippe war, mit einem Podestplatz begnügen.

Das Feld mit dem Gesamtführenden Alaphilippe hatte mehr als neuneinhalb Minuten Rückstand, Mühlberger verbesserte sich um rund zehn Plätze. Der Spitzenreiter nimmt das 27-km-Einzelzeitfahren in Pau am Freitag mit weiterhin 1:12 Minuten Vorsprung auf den britischen Vorjahressieger Geraint Thomas in Angriff. Am Wochenende folgen zwei Bergetappen in den Pyrenäen. (APA, 18.7.2019)

Ergebnisse Tour de France vom Donnerstag:

12. Etappe (Toulouse – Bagneres-de-Bigorre/209,5 km):

1. Simon Yates (GBR) Mitchelton

2. Pello Bilbao (ESP) Astana

3. Gregor Mühlberger (AUT) Bora alle gl. Zeit

4. Tiesj Benoot (BEL) Lotto-Soudal 1:28 Min.

5. Fabio Felline (ITA) Trek

6. Matteo Trentin (ITA) Mitchelton

7. Oliver Naesen (BEL) AG2R

8. Rui Costa (POR) UAE Team Emirates

9. Simon Clarke (AUS) EF Education First

10. Jasper Stuyven (BEL) Trek alle gl. Zeit

Weiter:

27. Geraint Thomas (GBR) Ineos 9:35

31. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-Quick-Step

42. Patrick Konrad (AUT) Bora alle gl. Zeit

Gesamtwertung:

1. Alaphilippe 52:26:09 Std.

2. Thomas +1:12 Min.

3. Egan Bernal (COL) Ineos 1:16

4. Steven Kruijswijk (NED) Jumbo 1:27

5. Emanuel Buchmann (GER) Bora 1:45

6. Enric Mas (ESP) Deceuninck 1:46

7. Adam Yates (GBR) Mitchelton 1:47

8. Nairo Quintana (COL) Movistar 2:04

9. Daniel Martin (IRL) UAE 2:09

10. Thibaut Pinot (FRA) Groupama-FDJ 2:33

11. Konrad 2:46

Weiter:

42. Mühlberger 25:15