Drohnen machen nicht nur schöne Fotos aus der Vogelperspektive, sie töteten im Namen westlicher Staaten auch schon tausende Menschen, meist im Bruch internationaler Gesetze. Da tut es gut zu wissen, dass sich sechs chinesische Studenten mit ihrem ambitionierten Designprojekt nun dazu aufmachen, Menschenleben mit Drohnen zu retten, anstatt diese zu gefährden.

NET GUARD

Netguard soll bei Hochhausbränden, aber auch in anderen Situationen, in denen in großer Höhe Gefahr für Menschen droht – etwa Kletterer, die feststecken –, zum Einsatz kommen. Nach der Alarmierung fliegt die Drohne automatisiert in Richtung der Gefahrenzone, wo sie sich dann in vier kleinere Drohnen aufteilt. Die vier Drohnen sind durch ein Netz verbunden, in das die zu rettende Person springen könnte. Sensoren und GPS-Signale sollen schnelle Manövrierfähigkeit garantieren, um die Menschen möglichst sicher aufzufangen.

Kurz vor dem Ziel beginnt die Drohne damit, das Netz aufzuspannen. Foto: Net Guard / Golden Pin Design Award

Noch ist das Konzept von einer Marktreife weit entfernt. Dennoch könnte es künftig als eine Art letzter Ausweg oder Rettungsanker für Personen dienen, die sich in ihrer Verzweiflung bei Hochhausbränden aus dem Fenster stürzen. (red, 21.7.2019)