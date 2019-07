Der neue Service bietet auch Informationen zur Verfügbarkeit von Fahrrädern an jeder Station. Screenshot: Proschofsky / STANDARD

Seit einigen Wochen liefert Google Maps eine Prognose darüber, wie voll Zug, U-Bahn oder Bus sein werden. Nun folgt die nächste Detailverbesserung an dem Kartenservice – und erfreulicherweise kommt auch dieses Mal wieder ein Teil von Österreich zum Zug.



Mit dem Fahrrad

Google Maps liefert ab sofort Informationen zu Bikesharing-Diensten. Genaugenommen gab es dieses Feature zwar schon seit einiger Zeit, es war aber ausschließlich auf New York City beschränkt. Mit dem aktuellen Updates funktioniert das Ganze nun in 24 Städten weltweit. Und in dieser Liste befinden sich auch mehrere aus dem deutschen Sprachraum: Neben Wien zählen dazu auch Berlin, Hamburg und Zürich.

Dabei werden nicht nur die Standorte von Bikesharing-Stationen angezeigt, es gibt auch eine Echtzeitinformation darüber, wie viele Fahrräder jeweils gerade verfügbar sind. In Wien funktioniert das Ganze etwa mit den städtischen Citybikes.

Grundlage

Die Grundlage dieses Dienstes ist laut Google eine neue Partnerschaft mit Ito World. Die Firma hat es sich zum Ziel gemacht einen globalen Daten-Feed aus allen Bike-Sharing-Informationen zusammenzutragen. (apo, 18.7.2019)