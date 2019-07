Leutasch – Ein Kleinflugzeug ist am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Leutasch in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) im Wettersteingebirge in der Nähe der Meilerhütte abgestürzt. Laut Polizei sollen dabei Menschen ums Leben gekommen sein, wie viele sei aber noch unklar. Ebenso unklar war zunächst, woher das Flugzeug kam.

Die Exekutive befand sich bei der Unfallstelle. Weil das Flugzeug im alpinen Gelände abgestürzt war, mussten die Einsatzkräfte eingeflogen werden. (APA, 18.7.2019)