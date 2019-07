Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Haugesund/Graz – Fußball-Bundesligist Sturm Graz bekommt es in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League mit FK Haugesund zu tun. Die Norweger fertigten nach dem 1:0 im Hinspiel am Donnerstag den nordirischen Vertreter Cliftonville im Rückspiel 5:1 (3:1) ab. Sturm gastiert am 25. Juli beim Achten (nach 15 Spielen) der laufenden norwegischen Meisterschaft an der Nordseeküste.

Kein Geisterspiel

Eine Woche darauf kommt es zum "Geister"-Rückspiel in der Merkur Arena. Vor leeren Rängen wird die Partie allerdings nicht stattfinden, da der Club von einer UEFA-Regel Gebrauch macht, wonach Jugendliche unter 14 Jahren ein solches Match besuchen dürfen. Bis Donnerstag waren laut Clubangaben 1.100 Karten an junge Fans abgegeben worden. (APA, 18.7.2019)