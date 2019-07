20.15 KOMÖDIE

Harri Pinter, Drecksau (A 2017, Andreas Schmied) Seinen Spitznamen hat sich Harri Pinter, Drecksau als ehemaliger Eishockeystar des KAC redlich verdient. Als nunmehriger Fahrschullehrer und Trainer einer Jugendmannschaft ist sein äußerst wohlwollendes Selbstbild ungebrochen – zumindest bis die Dauerfreundin fremdgeht. Juergen Maurer spielt als ins Schleudern gekommener Macho groß auf. Bis 21.45, Arte

21.15 OPER

Rigoletto Live von den Bregenzer Festspielen: Giuseppe Verdis Rigoletto in der Inszenierung von Philipp Stölzl. Dem zirkushaften Treiben auf dem Fest, der waghalsigen Entführung und dem gruseligen nächtlichen Sturm stehen Szenen zwischen Vater und Tochter oder zwischen Gilda und dem Herzog gegenüber. Bis 23.30, ORF 2

21.45 MUSIKDOKU

Amy (Amy – The Girl Behind the Name, GB 2015, Asif Kapadia) Aufstieg und Fall von Amy Winehouse. Dokumentarfilmer Asif Kapadia (Senna) erzählt die Geschichte der 2011 im Alter von nur 27 Jahren verstorbenen britischen Soulsängerin berührend entlang ihrer Songs und privater Videoaufnahmen. Wenig erfreut an der Doku zeigte sich der Vater von Winehouse, der sich zu negativ dargestellt wiederfand. Bis 23.50, Arte

22.10 ABENTEUERKOMÖDIE

Space Cowboys (USA 2000, Clint Eastwood) Vier einstige Weltraum-Haudegen (Clint Eastwood, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones und James Garner) im Pensionsalter werden ins All geschickt, um einen schrottreifen Satelliten aus der Zeit des Kalten Krieges vor dem Sturz auf die Erde zu bewahren. Eastwood spickt sein melancholisches Lob auf Professionalismus in jedem Lebensalter mit selbstironischen Witzen. Bis 0.25, Servus TV

22.20 COOLE DIEBE

Ocean's 13 (USA 2007, Steven Soderbergh) Der dritte Coup von Danny Ocean (George Clooney) und seinen Gaunerkollegen (u. a. Brad Pitt, Matt Damon): Diesmal geht es um Rache an dem Kasinobesitzer Willy Bank (Al Pacino). Regisseur Steven Soderbergh zeigte sich mit Ocean's 13 zufriedener als mit dem Vorgänger Ocean's 12.

Bis 0.40, ATV

23.10 THRILLER

Zielfahnder – Flucht in die Karpaten (D 2016, Domink Graf) Zwei Düsseldorfer Zielfahnder (Ulrike C. Tscharre und Ronald Zehrfeld) heften sich auf die Spuren eines rumänischen Verbrechers (Drago? Bucur), der ausgebrochen ist. Meisterhaft inszeniert von Dominik Graf. Bis 1.00, 3sat

0.35 KRIMI

Columbo – Schritte aus dem Schatten (Columbo – Lady in Waiting, USA 1971, Norman Lloyd) Familientyrann Bryce verbietet seiner Schwester Beth, den Firmenanwalt Hamilton zu heiraten. Diese sieht nur einen Ausweg: Mord. Peter Falk als Inspektor Columbo ermittelt. Bis 1.50, ORF 2