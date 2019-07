Auch beim Airbus A321neo soll es nun Probleme geben. Foto: Reuters / Pascal Rossignol

New York/Chicago – Der US-Flugzeugbauer Boeing hofft, im Herbst wieder eine Betriebserlaubnis für die nach zwei Abstürzen mit einem weltweiten Flugverbot belegten Maschinen vom Typ 737 MAX zu bekommen. Der Konzern erklärte am Donnerstag, angestrebt werde eine Rückkehr zum Flugbetrieb zum Beginn des vierten Quartals dieses Jahres. Das sei aber nur eine "bestmögliche Schätzung". Der tatsächliche Termin könne von dieser Schätzung abweichen. Derweil gibt es Meldungen über ein ähnliches Problem beim Konkurrenten A321neo aus dem Hause Airbus.

Für die Boeing 737 MAX gilt seit März ein weltweites Flugverbot. Zuvor waren bei zwei Abstürzen von Maschinen dieses Typs in Indonesien und Äthiopien insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen. Ermittler vermuten, dass die Unglücke mit einem Stabilisierungssystem zusammenhängen, das bei einem drohenden Strömungsabriss die Flugzeugnase nach unten drückt.

Kosten in Leben und Dollar

Die Katastrophen haben Boeing in eine schwere Krise gestürzt und viel Kritik an dem Flugzeugbauer laut werden lassen. Auch die finanziellen Auswirkungen sind massiv: Die Kosten in Folge des Flugverbots schlagen laut Boeing-Angaben vom Donnerstag im zweiten Quartal mit 4,9 Milliarden Dollar (4,37 Mrd. Euro) zu Buche. Der Flugzeugbauer muss die Fluggesellschaften entschädigen, die die Boeing 737 MAX derzeit nicht einsetzen können und deswegen zehntausende Flüge streichen müssen.

Die US-Fluggesellschaft Southwest Airlines verschob am Donnerstag zum wiederholten Male den Termin, zu dem sie mit einer Wiederaufnahme des 737-MAX-Betriebs rechnet. Die Maschinen werden nun bis Anfang November nicht eingeplant.

Probleme bei Airbus?

Indes hat die Europäische Luftfahrtbehörde Easa offenbar auch beim Boeing-Konkurrenten Airbus, der von den Problemen bisher profitiert hatte, einen Fehler gefunden. Dieser betrifft den Flieger A321neo, der genauso wie die Boeing 737 MAX mit vergrößerten Triebwerken unterwegs ist. Das Problem beziehe sich ebenfalls auf einen Fehler im Flugsteuerungscomputer, heißt es. Es könne zu einer "reduzierten Kontrolle des Flugzeugs führen", und ebenso wie bei der Boeing 737 MAX zu "überzogenen Neigungslagen" führen.

Als Reaktion empfiehlt die Easa bisher aber kein Grounding des Flugzeugs, sondern nur Änderungen in de Handbüchern. Dafür wird Airlines bis Ende August Zeit gegeben. Die Easa selbst schließt nicht aus, dass dieser Maßnahme noch weitere folgen könnten. Von Airbus gab es zunächst keine Reaktion auf die Meldungen. (red, APA, 19.7.2019)