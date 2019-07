Mit der Aldi-Gruppe hat sich Wirecard einen großen Fisch geangelt im bargeldlosen Zahlungsverkehr. Foto: Reuters / Peter Nicholls

Frankfurt – Der Zahlungsdienstleister Wirecard arbeitet künftig mit dem deutschen Diskonter Aldi bei bargeldloser Zahlung zusammen. Im Rahmen der Partnerschaft werde Wirecard die Abwicklung sämtlicher Zahlungen mit Kreditkarten und internationalen Debitkarten in allen Aldi-Nord- und Aldi-Süd-Filialen in Deutschland übernehmen, teilte der Dax-Konzern aus Aschheim bei München am Freitag mit.

"Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden stets den einfachsten und schnellsten Service anbieten, auch im Rahmen des Bezahlvorgangs", sagt Sebastian Jockel, stellvertretender Leiter Finanzmanagement bei Aldi Nord. Mit Wirecard habe man einen zuverlässigen Partner gefunden, um unseren Kunden einen reibungslosen Zahlungsvorgang zu ermöglichen", bekräftigte der Finanzdirektor von Aldi Süd, Guido Niechcial.

Hofer noch nicht dabei

Der österreichische Aldi-Ableger Hofer ist beim Start noch nicht Teil der Kooperation, sagte Wirecard-Sprecherin Iris Stoeckl auf Anfrage des STANDARD. Vorerst sei die Zusammenarbeit auf Deutschland beschränkt, aber nach und nach würden weitere Länder, in denen Aldi präsent ist, an diese digitale Zahlungsverkehrskooperation angeschlossen.

Dazu gehören Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, Polen, Portugal und Spanien (Aldi-Nord) sowie Österreich, die Schweiz, USA, Großbritannien, Irland, Australien, Slowenien, Ungarn, China und Italien (Aldi-Süd) mit weltweit rund 116.000 Beschäftigten in der Aldi-Gruppe. Die Möglichkeit einer darüber hinaus gehenden Kooperation werde derzeit geprüft. (ung, Reuters, 19.7.2019)