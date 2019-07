Ein Urlaubsbild aus glücklicheren Tagen: Heinz-Christian Strache mit Freunden auf Ibiza (2017). Foto: SZ/der Spiegel

Wien – Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist zurückgekehrt – allerdings nicht in die Politik, sondern auf die Baleareninsel Ibiza, wo er im Sommer 2017 seine Polit-Karriere versenkt hat. Der Ex-FPÖ-Chef ist laut "Krone" und "Österreich" am Donnerstag gemeinsam mit seiner Ehefrau Philippa und seinen drei Kindern auf der Insel eingetroffen.

Zurück am "Tatort"

"Ja, ich bin wie jedes Jahr mit meiner Familie, meiner Frau Philippa und meinen drei Kindern – wie seit 17 Jahren – auch heuer wieder auf Ibiza. Denn Ibiza ist immer eine Reise wert", wird Strache in der Tageszeitung "Österreich" zitiert. Die "Krone", die ja in Straches Ibiza-Video eine wichtige Rolle spielt, titelt die Geschichte süffisant mit den Worten: "Strache zurück am 'Tatort'". (APA, 19.7.2019)