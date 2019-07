Der neue Kampfpiloten-Film kommt im Sommer 2020 in die Kinos

Tom Cruise – wieder im Einsatz. Foto: Screenshot/Youtube Paramount Pictures

San Diego – Hollywoodstar Tom Cruise hat bei einem Überraschungsauftritt bei der Comic-Messe Comic-Con in San Diego den ersten Trailer des neuen "Top Gun"-Films vorgestellt. Seit Jahren würden ihn Leute in aller Welt fragen, warum er keine Fortsetzung des erfolgreichen Kampfpiloten-Actionfilms drehe oder wann er es tun werde, sagte Cruise am Donnerstag vor zahlreichen Fans.

Paramount Pictures

Der erste "Top Gun"-Film sei vor 34 Jahren gedreht worden. "Ihr wart sehr geduldig mit mir, und ich hatte das Gefühl, dass es meine Verantwortung ist, es endlich für euch zu tun", sagte der Schauspieler.

Agil im Alter

In "Top Gun: Maverick" schlüpft Cruise wieder in die Rolle des Kampfpiloten Pete "Maverick" Mitchell. Der ist inzwischen gealtert, weigert sich aber, den Dienst zu quittieren – und das, obwohl er in der Militärhierarchie nicht aufgestiegen ist. Im Trailer sind zahlreiche Flugszenen mit Kampfjets zu sehen, außerdem rast Cruise mit der legendären Lederjacke und Piloten-Sonnenbrille auf dem Motorrad durch die Gegend.

Tom Cruise in San Diego. Foto: APA/AFP/CHRIS DELMAS

"Top Gun" war 1986 in die Kinos gekommen. Der Actionfilm wurde trotz verhaltener Kritiken ein riesiger Publikumserfolg und machte Cruise zum Superstar. Die Fortsetzung soll im Sommer 2020 in die Kinos kommen. (APA, 19.7.2019)