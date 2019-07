In Bruck an der Mur geborener Priester war maßgeblich am Aufbau des Medienhauses beteiligt

Graz – Johann Trummer, der frühere Aufsichtsratsvorsitzende der Styria Media Group, ist am Donnerstag im Alter von 79 Jahren verstorben. Der in Bruck an der Mur geborene Priester, Obmann des Katholischen Medien Vereins und Professor war am Aufbau der Styria maßgeblich beteiligt. Er trug wesentlich zur Entwicklung der Styria von einem regionalen Zeitungsverlag zu einem internationalen Medienhaus bei. Bis zuletzt war er Vize im Aufsichtsrat des Medienunternehmens und saß in einigen Styria-Gremien.

Am 3. Juni 2014 hatte Trummer sein Goldenes Doktorjubiläum an der Universität Graz gefeiert und am 15. August desselben Jahres wurde sein 50-Jahr-Priesterjubiläum zelebriert. 2017 erhielt er den Ehrenring in Gold der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz. (red, APA, 19.7.2019)