Seoul – In Südkorea ist ein Mann gestorben, nachdem er sich vor der japanischen Botschaft in Seoul selbst angezündet hatte. Der Südkoreaner sei am Freitag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Einem Medienbericht zufolge war der Schwiegervater des über 70-Jährigen einst Zwangsarbeiter unter japanischer Herrschaft.

Entschädigungsforderungen aus Südkorea wegen Japans brutaler Kolonialisierung der Koreanischen Halbinsel in den Jahren 1910 bis 1945 hatten kürzlich einen Handelsstreit ausgelöst. Japan verhängte Exportbeschränkungen gegen Südkorea, nachdem dortige Gerichte von japanische Firmen Entschädigungen für südkoreanische Zwangsarbeiter gefordert hatten. (APA, 19.7.2019)