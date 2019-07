Am Freitag findet die erste Sommerpressekonferenz von Angela Merkel statt, die sie nicht mehr als CDU-Vorsitzende bestreitet. Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin – In Berlin begann um 10.30 Uhr die traditionelle Sommerpressekonferenz der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Sie begann mit den Personalentscheidungen rund um Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer, über die sie sich freue. Die Wahl von der Leyens sei eine "gute Nachricht für Europa", man könne "aus deutscher Perspektive stolz darauf" sein, dass nach 50 Jahren wieder ein deutscher Kopf die Kommission führe – und erstmals eine Frau.

Merkel sprach eine "Vielzahl an außenpolitischen Herausforderungen" an, darunter den Iran und die Ukraine. Europa müsse zudem "in Fragen den Migration und des Klimaschutzes handlungsfähiger" werden. "Wir wissen, dass wir Mühe haben, die Verpflichtung für 2020 einzuhalten." Umso wichtiger sei es, jene für 2030 einzuhalten. Deshalb habe das Klimakabinett jetzt getagt und auch Experten miteinbezogen.

Kritik an Trump

Angesprochen auf die jüngsten rassistischen Äußerungen von US-Präsident Trump bleibt die Kanzlerin zunächst vage: "Noch hat die amerikanische Demokratie ein Wahlrecht und eine demokratische Grundstruktur." Sie betont, dass Amerika immer von "Menschen mit unterschiedlichen Nationalitäten profitiert" habe – die vier angegriffenen Frauen sind allerdings alle US-Staatsbürgerinnen. Trumps Äußerungen würden diesem Eindruck "sehr zuwiderlaufen" und seien "etwas, das die Stärke Amerikas konterkariert." Auf eine spätere Frage konkretisierte sie: "Ich distanziere mich und fühle mich solidarisch mit den attackierten Frauen."

Beim Thema "Moscopoli", dem Skandal über die Beziehungen der italienischen Lega zur russischen Regierung, wich Merkel aus, das sei Sache der italienischen Behörden. Aber generell sehe sie mit "Besorgnis", wenn Russland versuche, Einfluss auf die europäische Politik zu nehmen.

"Wortbruch" von Kramp-Karrenbauer

Auf den Vorwurf, Annegret Kramp-Karrenbauer habe "Wortbruch" begangen, weil sie stets betont hatte, nicht ins Kabinett wechseln zu wollen, nahm Merkel ihre Parteifreundin in Schutz. "Von Menschen, die entscheidend sind in der Koalition, habe ich das nicht gehört." Mit dem Koalitionspartner SPD sei alles Wichtige besprochen. Es gebe nun einmal immer neue Entwicklungen in der Politik – und damit neue Entscheidungen.

Merkel lobte die Zusammenarbeit mit Jens Spahn, ihrem großen Kontrahenten im Kabinett. "Er schafft eine Menge weg" und "packt auch sehr heiße Eisen an", etwa die Gesundheitskarte oder die Pflicht-Impfung für Masern.

"Ich kann diese Funktion ausüben"



In der Pressekonferenz ging es auch um Merkels Gesundheitszustand. Die Fragen nach ihrer Gesundheit verstehe sie, als Kanzlerin müsse man handlungsfähig sein. "Aber Sie kennen mich", sagte Merkel in Richtung der Journalistinnen und Journalisten. "Ich kann diese Funktion ausüben." Sie hoffe schließlich, dass es nach ihrer Amtszeit "ein weiteres Leben gibt und das würde ich auch gerne gesund weiterführen". Auf eine spätere Frage danach, wie es ihr jetzt gehe, antwortete Merkel: "Gut. Mit so vielen interessanten Fragen geht es mir gut." (maa, 19.7.2019)