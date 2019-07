Am Freitag findet die erste Sommerpressekonferenz von Angela Merkel statt, die sie nicht mehr als CDU-Vorsitzende bestreitet. Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin – In Berlin begann um 10.30 Uhr die traditionelle Sommerpressekonferenz der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Sie begann mit den Personalentscheidungen rund um Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer, über die sie sich freue. Die Wahl von der Leyens sei eine "gute Nachricht für Europa", man könne "aus deutscher Perspektive stolz darauf" sein, dass nach 50 Jahren wieder ein deutscher Kopf die Kommission führe – und erstmals eine Frau.

tagesschau

Merkel sprach eine "Vielzahl an außenpolitischen Herausforderungen" an, darunter den Iran und die Ukraine. Europa müsse zudem "in Fragen den Migration und des Klimaschutzes handlungsfähiger" werden. "Wir wissen, dass wir Mühe haben, die Verpflichtung für 2020 einzuhalten." Umso wichtiger sei es, jene für 2030 einzuhalten. Deshalb habe das Klimakabinett jetzt getagt und auch Experten miteinbezogen. "Es liegen noch viele Aufgaben vor uns", konstatierte die Kanzlerin.

Die Bundesregierung hatte zuvor angekündigt, dass Merkel Fragen zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik beantworten wolle. In den vergangenen Jahren nutzte Merkel diese Gelegenheit in der Regel für ausführliche Erörterungen ihrer Politik.

Nicht mehr CDU-Chefin

Die jährliche Pressekonferenz vor dem Sommerurlaub der Kanzlerin hat eine lange Tradition. Die Veranstaltung in diesem Jahr ist die erste, die Merkel nicht mehr als CDU-Vorsitzende bestreitet. Auch hat sie inzwischen klargestellt, dass sie nicht noch einmal als Kanzlerin kandidieren will. Im vergangenen Jahr stand der Streit der Schwesterparteien CDU und CSU über die Migrationspolitik im Mittelpunkt der Sommerpressekonferenz. (red, APA, 19.7.2019)